الامارات | مرتضي منصور: فوز الزمالك بالدوري رد اعتبار لي ولأبنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: فوز الزمالك بالدوري رد اعتبار لي ولأبنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك "المُجمد" بقرار من وزير الشباب والرياضية المصري، مرتضي منصور، فوز الزمالك بالدوري رد اعتبار له ولأبنائه على حد قوله.

وغرد "منصور"، عبر حسابه على "تويتر " قائلاً: " شدوا حيلكم يا ابطال قربتم من حصد بطولة غالية بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم إن شاء الله، وتسعدوا جماهيركم".

مضيفاً: "سأكون اسعد الزملكاويه بهذا اللقب لأني اعتبره رد اعتبار لي ولأبنائي لأننا من وفقنا في اختيار هؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم ليس في كرة القدم فقط، ولكن في كل الالعاب الجماعية".

وأشار: " كنتم جميعا على مستوي ثقتنا وحصدتم البطولات لتثبتوا للدنيا كلها أن اختيارنا لكم كان موفقا وأن ثقتنا فيكم وتعاقدنا معكم كان في محله، رجاء للمزورين الملفقين الفاشلين أن يصمتوا قليلا لأن مؤامرتهم مكشوفه".

ويحتاج الزمالك للفوز بلقب الدوري إلى ثلاث نقاط فقط، ليتوج بعدها باللقب الغائب عن دولابه منذ ست سنوات.

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