عبد الله السعيد يحسم موقفه النهائي من الانتقال لنادى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - حسم عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، موقفه من البقاء في ناديه أو الانتقال لصفوف نادى الزمالك بداية من الموسم الجديد، بعد تلقيه عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين لبحث رغبته في الانتقال للفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد، في ظل وجود رغبة داخل الزمالك لضم اللاعب المخضرم لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد، خاصة بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري وبالتالي سيكون الفريق مطالباً بالحفاظ على اللقب في الموسم الجديد حال تحقيقه هذا الموسم.

وقال عبد الله السعيد، لوسيط صفقة انتقاله لصفوف الزمالك، إنه لا يُفكر في الرحيل عن بيراميدز سواء للنادي الأبيض أو أي نادي آخر، خاصة أنه جدد عقده بداية الموسم الجاري مع بيراميدز عن اقتناع، مشدداً أنه لو كان يرغب في الرحيل سواء للزمالك أو أي نادي أخر كان سيرحل في صفقة انتقال حر بدلاً من بحث الأمر حالياً خاصة وأنه من المتوقع أن يطلب بيراميدز مبلغ كبير لبيعه لن يقل بأي حال من الأحوال عن 25 مليون جنيه.

وكان عبد الله السعيد أحد أهداف الزمالك لفترات متعددة فى أكثر من فترة انتقالات، إلا أن الصفقة لم تتم بعدما وقع من قبل مع الإدارة السابقة لنادى الزمالك، ويمتلك السعيد صاحب الـ36 عاما مشوارا طويلا مع أندية الدورى المصرى، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، وبدأ مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب قبل أن يستقر به الحال حالياً في صفوف نادي بيراميدز.