شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا فى جلسات مستمرة مع لاعبى الزمالك: الدورى لم يحسم ويجب تحقيق رقم قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسات مستمرة مع زملائه بالفريق لتحفيزهم ومطالبتهم بحسم لقب الدورى، فى مواجهة الإنتاج الحربى يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجولة قبل الأخير من مسابقة الدورى.

ويتحدث شيكابالا مع اللاعبين بشكل مستمر حول ضرورة عدم التفريط فى لقب الدورى بالموسم الحالى، خاصة أن اللقب اقترب جدًا من قلعة ميت عقبة لكنه لم يحسم بشكل رسمى، وكرة القدم تحمل الكثير من المفاجآت، ويجب التركيز والعمل على حسم اللقب قبل الاحتفال.

وقال الفهد الأسمر لزملائه، إنه لا يمكن التفريط فى لقب الدورى، وحال حدوث ذلك سيكون هذا الأمر بمثابة تدمير للجيل الحالى فى الزمالك بأكمله.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم في الرابعة والنصف عصرا على ملعب النادي، قبل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي.

ويحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حال فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حال تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حال تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.