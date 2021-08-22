شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستغنى عن أنطوى ويرفض رحيل إيريك تراورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى بيراميدز الاستغناء عن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تراجع مستواه بشكل كبير، ليستقر الرأى الفنى على تسويق اللاعب وعدم استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، خاصة أن أرقامه لا ترتقى للمستوى المطلوب ولم ينجح فى إقناع الأجهزة الفنية بقدراته ليبتعد عن التشكيل الأساسى طوال الفترات الماضية.

وأكد مصدر داخل نادى بيراميدز أن جون أنطوى خرج من الحسابات الفنية للنادى بشكل رسمي، خاصة بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف والاستعداد لضم مهاجم أجنبى مميز آخر تضع إدارة النادى الرتوش الأخيرة على تفاصيل انضمامه للفريق.

فى الوقت الذى يرفض مسئولو بيراميدز التفريط فى خدمات البوركينابى إيريك تراورى لأى من الأندية التى طلبت ضمه، سواء داخل مصر أو خارجها، نظراً لوجود حاجة لخدمات اللاعب فى الموسم الجديد ووجود قناعه كبيرة بالمردود الذى يقدمه اللاعب مع الفريق.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع وادى دجلة للحصول على خدمات كل من محمود مرعى وأحمد سعيد، خاصة بعدما أبدى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق السماوى رغبته فى ضم الثنائى الدجلاوى، واقترب بيراميدز من حسم صفقة محمود مرعى وأحمد سعيد مع وادى دجلة، بعدما توصل الطرفان لاتفاق، وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة بين الناديين قبل إتمام الصفقة بشكل رسمى.