شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير تدعيم الدفاع فى الموسم الجديد بعد أزمة الـ25 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادى الأهلى فكرة تدعيم خط الدفاع خلال ميركاتو الصيف الجارى، رغم اهتزاز مستوى الدفاع هذا الموسم بشكل واضح. ورغم أن شباك الأهلي اهتزت 25 مرة حتى الآن، وقبل جولتين على نهاية المسابقة، إلا أن إدارة القلعة الحمراء، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، ترفض التعاقد مع مدافعين خلال الصيف الجارى.

وتؤكد إدارة الأهلي أن الفريق يضم حالياً ستة مدافعين هم بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، سعد سمير ومحمود متولي، ورغم تألق محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المُعار لسموحة إلا أن موسيماني يرفض فكرة استعادته الموسم المقبل لعدم حاجة الأحمر لمدافعين الموسم المقبل.