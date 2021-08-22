شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الثانى من البعثة البارالمبية إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفوج الثانى من البعثة المصرية البارالمبية إلى طوكيو، للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى تنطلق الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

وغادر الفوج أمس إلى طوكيو، بعدما وصلت إلى قطر فى ترانزيت عدة ساعات قبل استئناف الرحلة إلى طوكيو.

وضم الوفد لاعبى المنتخبات المشاركة فى الدورة وهى رفع الأثقال، والسباحة، والطائرة جلوس، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، الباراتايكوندو ، وكرة الهدف .

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات ، وسط أمال وطموحات بتحقيق أكبر عدد من الميداليات الاولمبية فى البارالمبياد.