شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة عن رحيل خالد عيد: لم يبلغنا بقرار رسمى وطموحات الجماهير سبب الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة، أن خالد عيد المدير الفنى للفريق عانى الفترة الأخيرة من ضغوط جماهيرية كبيرة بسبب تراجع النتائج، قبل أن يضمن زعيم لفلاحين البقاء فى الدورى العام.

وقال العباسى، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، فى الفترة الأخيرة خالد عيد عانى من ضغوط من الجماهير ولا نأخذ التصريحات بجدية التى نقلت عنه بخصوص رحيله عن النادى إلا في حالة وجود كلام رسمى معنا، وخالد عيد حقق الكثير مع غزل المحلة، وبدأ بأكثر من 70% من لاعبى الممتاز ب وكان هدفنا الأساسى البقاء في الدورى وتحقق الأمر.

وأضاف العباسى، الجماهير ارتفع طموحها بعد الفوز على الأهلى والزمالك وطالبوا خالد عيد بطموحات أكبر، ولكن هذا فوق استطاعته، ونحن فى اجتماعات مستمرة، وقلت للاعبين لا تزايدوا على فرحتكم وليس غزل المحلة بالفريق الذى يفرح بالبقاء فى الدورى ومكانه الطبيعى في المنطقة الدافئة على الأقل.

واختتم رئيس الشركة قائلا، الفكر مختلف تماماً هذا الموسم ونجهز اللاعبين وقمنا بعقد شراكة مع شركة هولندية لاستلام الناشئين لتأسيس جيل جيد صالح للاستثمار من أجل انشاء فريق قوى بالدورى الممتاز بنجوم قادرة على تحقيق ملايين لتحقيق أرباح للشركة.

وتعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1، ليضمن المحلة البقاء رسميا في الدوري للموسم الجاري، بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13، ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.