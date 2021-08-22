شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقرر إراحة التشكيل الأساسى بالأهلى أمام أسوان حال حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على إراحة اللاعبين الأساسين لفريقه فى مباراة أسوان بالجولة الأخيرة للدوري والمقرر لها الجمعة المقبلة، حال حسم البطولة فى الجولة قبل الأخيرة وتحديداً فى مواجهة الزمالك والانتاج الحربى، ويعانى القوام الأساسى من الأهلى من حالة اجهاد عارمة جراء ضغط المباريات بالمسابقة المحلية طوال الفترة الماضية.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين،على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف اليوم الأحد، فريق الأهلى تدريباته بعد الحصول على راحة أمس السبت لبداية الاستعداد لمواجهة الجونة ، يغيب طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن صفوف فريقه خلال مباراة الجونة للإيقاف، حيث حصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة المصري بالدوري.

من ناحية أخرى، اقترب محمد شريف مهاجم النادى الأهلى من العودة لقائمة المارد الأحمر في مباراته القادمة ضد الجونة بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات فريقه ضد إنبي وطلائع الجيش والمصري، وقد يكون متواجدا في قائمة لقاء الجونة المقبل.