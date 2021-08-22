شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: قفلنا على الفرقة ونسعى لضم صفقات مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتخلى عن أى لاعب من القوام الأساسى للفريق، وقال عادل في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، النتائج كانت سيئة جداً في بداية الموسم لظروف خارجة عن إرادتنا أولها تعرض 13 لاعبا للإصابة بكورونا وهذا احتاج وقت من أجل عودته للفريق، بالإضافة لإصابة الجهاز الفنى بالكامل، والسبب الثانى أننا تعاقدنا مع مجموعة كبيرة من اللاعبين وعدم انسجامهم مع الفريق في الوقت الكافى بسبب كورونا أدى للبداية السيئة.

وأضاف فتحى، نتائج الدور الثانى كلها كانت إيجابية ما عدا 3 مباريات أمام الأهلى وبيراميدز والمصرى، الأمور بدأت تستقر والقادم أفضل.

وتابع عضو مجلس المقاولون، أغلقت على الفريق الآن لأننى بحاجة لكل عنصر، بالعكس أريد ضم عناصر جيدة أخرى للفريق، وحتى آخر 3 مباريات لم نكن نعمل على ملف الانتقالات لكن بدأنا بالفعل العمل على هذا الملف بعد استقرار وضع الفريق.

وحصد المقاولون ثلاث انتصارات متتالية دعمت موقفه في جدول الدورى بعد الفوز على الجونة ثم أسوان وأخيراً مصر المقاصة.

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة بالدورى العام، حيث فازوا في 10 مباريات وتعادلوا في 8 أخرى، وتلقى المقاولون الهزيمة في 14 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.