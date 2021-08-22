شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: حسام حسن شتم لجنة الحكام وهناك من يخطط لنواجه الزمالك دون دوافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، هجوماً لاذعاً على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أحمد العدوى منحنا ركلة جزاء مستحقة ثم استكمل المباراة يعاقبنا على منحنا الركلة، وانهال على لاعبينا بالكروت الصفراء لتحجيمهم فى الملعب، ثم أشهر الكارت الأحمر لأحمد كشرى، لماذا نواجه تحكيما موجها بهذه الصورة".

وأضاف أشرف عامر، "حسام حسن شتم أحمد العدوى ولجنة الحكام، وبعدها اتخذ الحكم كل القرارات لصالح الاتحاد السكندرى، كنا قريبين من الفوز ولكن هناك من يريد أن نخوض مباراة الزمالك بدون دوافع ".

وودع فريق الإنتاج الحربى مسابقات الدورى المصرى الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز فى المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى فى فخ الهزيمة فى نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلى الذى فاز وتعادل مع الإنتاج الحربى فى مباراتى الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربى للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدورى الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقى النصر والداخلية.