شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائى خاص لـ"زيزو” وإمام عاشور فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وضع برنامج استشفائي لأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور في مران اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة قبل الأخير من مسابقة الدورى.

ويأتي حرص الجهاز الفني للزمالك على وضع برنامج خاص لثنائي الفريق بسبب الإجهاد الذي يعانيان منه في الفترة الأخيرة في ظل ضغط المباريات.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم في الرابعة والنصف مساء على ملعب النادي، قبل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حال فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حال تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حال تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.