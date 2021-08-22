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مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أفريقيا لكرة السلة رجال

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة "رجال" موعد مباريات منتخب مصر فى منافسات البطولة، التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، فى رواندا.

ووفقا لجدول البطولة فيخوض منتخب السلة مبارياته فى الدور الأول أيام 24 و 26 و 28 أغسطس الجارى.

وجاء موعد مباريات الفراعنة كالتالى ...

24 أغسطس : مصر وأفريقيا الوسطى الساعة 11:30 ظ 

26 أغسطس : مصر وتونس الساعة 7:00 م 

28 أغسطس : مصر وغينيا الساعة 10:00 ص 

وتضم قائمة منتخب السلة في البطولة كلا من أنس أسامة، مصطفى المكاوى "كيجو، عمر هشام، أحمد عادل "دولا"، أحمد خلف "بيبو، يوسف شوشة ، على أحمد، إيهاب أمين، عمر طارق،  عمرو الجندى، عبد الرحمن خالد، يوسف شحاتة، وليد عبد الجواد، عمر عزب.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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