شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أفريقيا لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة "رجال" موعد مباريات منتخب مصر فى منافسات البطولة، التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، فى رواندا.

ووفقا لجدول البطولة فيخوض منتخب السلة مبارياته فى الدور الأول أيام 24 و 26 و 28 أغسطس الجارى.

وجاء موعد مباريات الفراعنة كالتالى ...

24 أغسطس : مصر وأفريقيا الوسطى الساعة 11:30 ظ

26 أغسطس : مصر وتونس الساعة 7:00 م

28 أغسطس : مصر وغينيا الساعة 10:00 ص

وتضم قائمة منتخب السلة في البطولة كلا من أنس أسامة، مصطفى المكاوى "كيجو، عمر هشام، أحمد عادل "دولا"، أحمد خلف "بيبو، يوسف شوشة ، على أحمد، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندى، عبد الرحمن خالد، يوسف شحاتة، وليد عبد الجواد، عمر عزب.