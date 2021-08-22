شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يرحب برحيل مصطفى البدرى للأعلى سعرا.. وجلسة لحسم وجهة اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر نادى الإنتاج الحربى، بقيادة اللواء أشرف عامر، على فتح الباب أمام الأندية الراغبة فى ضم مصطفى البدرى لاعب الفريق بعد تأكد هبوط الإنتاج للقسم الثانى، ورغم أن الإنتاج الحربى لم يتلق عروضاً رسمية للتعاقد مع اللاعب حتى الآن، إلا أن الاتصالات الشفهية من بعض الوكلاء والأندية دفعت مسئولى الإنتاج لإعلان فتح مزاد على اللاعب المتألق تمهيداً للاستغناء عن جهوده للنادى الذى يدفع أعلى سعراً، ومن المقرر أن يعقد اللواء أشرف عامر جلسة مع وكيل اللاعب غداً لحسم وجهة مصطفى البدرى المقبلة.

ودخل ناديا الزمالك وبيراميدز فى سباق محتدم للفوز بصفقة مصطفى البدرى، وحرص مسئولو الناديين على مفاتحة اللاعب فى الانتقال لصفوفهم عن طريق بعض الوسطاء قبل ارسال عرض رسمى لإدارة ناديه، إلا أن البدرى طالبهم بالانتظار لنهاية الدورى ومن ثم اتخاذ قراره النهائى، خاصة أنه يرتبط بتعاقد ممتد مع الإنتاج لمدة موسمين.

وواصل مصطفى البدرى التسجيل للمباراة السابعة على التوالى فى رقم فريد، ليصبح أول لاعب يسجل فى 7 مباريات متتالية فى الدورى خلال الألفية الجديدة، بعدما سجل 8 أهداف وصنع هدفا آخر لزملائه.

ونجح مصطفى البدرى فى تسجيل 8 أهداف خلال آخر 7مباريات فقط مع الإنتاج، حيث سجل فى كل من "المصرى، الجونة، بيراميدز "هدفين"، الأهلى، أسوان، ومصر المقاصة وغزل المحلة".

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدورى المصرى الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز فى المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى فى فخ الهزيمة فى نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلى الذى فاز وتعادل مع الإنتاج الحربى فى مباراتى الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربى للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدورى الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقى النصر والداخلية.