شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يعود إلى الجونة بعد انتهاء إعارته لأسوان فى انتظار العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عمر رضوان حارس مرمى أسوان إلى فريق الجونة بنهاية الموسم الجارى، عقب انتهاء إعارته إلى زهرة الجنوب لمدة موسم واحد، وذلك بعدما تأكد هبوط أسوان رسمياً إلى دورى القسم الثانى عقب تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة فى مباراة الجولة 32 ليتأكد معها هبوط أبناء الجنوب.

ويترقب عمر رضوان عروضاً من أندية الدورى الممتاز بعد تألقه مع أسوان فى الموسم الجارى، حيث ظهر حارس المرمى الشاب بشكل مميز رغم استقباله للكثير من الأهداف، إلا أنه قدم مردوداً طيباً جعله محط اهتمام الأندية، ورشحه لحراسة مرمى المنتخب الوطنى فى وقت سابق.

ويتبقى لأسوان مباراتا سموحة والأهلى فى الجولتين 33 و34 بالدورى العام على الترتيب، بينما يواجه زهرة الجنوب، نادى الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر بعد ختام الدورى.

وتأكد هبوط فريق أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، بعد تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام،حيث رفع البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 33، ووالتى لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها.

وفى حال فوز أسوان فى آخر مباراتين أمام سموحة والأهلى فلن يتخطى أبناء الجنوب النقطة 33 وهو ما يعنى هبوط الفريق بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى ليكون أول الهابطين، حيث تخدم المواجهات المباشرة بين الفريقين البنك الأهلى.

وكان أسوان قد خسر مباراة الجولة 32 أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 27 وذلك بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2/1 فى الجولة 31.

ويتبقى للبنك الأهلى مواجهتى الزمالك والاتحاد السكندرى عقب مباراة غزل المحلة، بينما يواجه أسوان فريق سموحة قبل أن يختتم مبارياته فى الدورى الممتاز بمواجهة قوية أمام الأهلى.

ويحتل أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.