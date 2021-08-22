شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: وضعنا خطة التعاقدات ولن نقف على رحيل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، المدرب العام للنادى المصرى، أن على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى اتفق مع مجلس الإدارة ولجنة التعاقدات على الخطوط العريضة للفريق فى الميركاتو الصيفى، وذلك بعد تجديد تعاقده لمدة موسم مع الفريق البورسعيدى.

وقال عبد الجليل فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، ضغط المباريات أجل التجديد للمصرى حتى الأسابيع الأخيرة، والعلاقة ممتازة بين على ماهر ومجلس المصرى، على ماهر وضع الخطوط العريضة مع مجلس الإدارة ولجنة التعاقدات، وبعد وصولنا لأفريقيا سنسعى لتخطى الأدوار الأولى بحيث تشارك معنا الصفقات الجديدة فى الأدوار التالية.

وعن رحيل كريم العراقى قال مدرب المصرى، كجهاز فنى لن نقف على لاعب، والاستقرار مهم جداً فى الكرة، ووصلنا أفريقيا مبكراً قبل نهاية الدورى بأربع جولات، ونتمنى أن نحافظ الموسم المقبل على طموحنا فى المربع، وبخصوص كريم العراقى القرار يرجع لعلى ماهر ولن يقف أمام مستقبل أى لاعب ونتمنى استمراره معنا لأنه إضافة وإذا وافق على ماهر على رحيله فى حالة وجود عروض فنتمنى له التوفيق.

وجدد على ماهر، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي، عقده مع الفريق لمدة موسم، ليحسم الجدل ويقود الفريق البورسعيدى فى الموسم المقبل محليا وقاريا، بعد تأهل المصرى للكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تجديد عقد على ماهر فى حضور كل من: سمير حلبية رئيس النادى البورسعيدى وسيد مرعى وميدو حزين وكلاء اللاعبين.

وسادت حالة من الارتياح الكبير أرجاء النادى المصرى البورسعيدى من نتيجة قرعة الدور الثانى من الكونفدرالية الأفريقية، بعدما ضرب الفريق البورسعيدى موعدا مع الفائز من بطلى أوغندا وإثيوبيا فى الدور التمهيدى الذى تم إعفاء المصرى منه.