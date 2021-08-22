كومان: منافسينا كانوا أكثر خوفًا عندما كان ميسي معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أن وجود ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي بين صفوف النادي الكتالوني كان يجعل المنافسين أكثر خوفًا من بلوجرانا.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعادل برشلونة أمس السبت بنتيجة 1-1 أمام أتليتك بلباو بالجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا"، وعقب المباراة علق كومان قائلا: "قدمنا مباراة جيدة أمام بلباو، أعتقد أننا صعّبنا الأمور على أنفسنا من بداية اللقاء".

وأضاف المدرب الهولندي: "لقد ضغطوا علينا كثيرًا وبشكل جيد، لم نكن هادئين بدرجة كافية في أول 15 دقيقة".

وتابع: "أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، كانت لدينا فرص للفوز، وأتلتيك ظهر بمستوى عالٍ للغاية، لذا لا يمكنني أن أكون غير سعيد بالنتيجة".

وواصل مدرب برشلونة: "لا أحب أن أتحدث دائما عن غياب ميسي، لكننا نتحدث عن اللاعب الأفضل في العالم، خصومنا كانوا أكثر خوفًا عندما كان ميسي يلعب معنا".

جدير بالذكر أن برشلونة استهل مشواره بالدوري الإسباني بالفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 4-2.