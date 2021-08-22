رئيس غزل المحلة: يجب ألا نفرح كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد علي العباسي، رئيس شركة غزل المحلة، أن وضع النادي يجب أن يكون أفضل في الموسم المقبل، مشيرا إلى رضاه بضمان بقاء الفريق في الدوري الممتاز بعد تعادله القاتل أمام البنك الأهلي.

وقال العباسي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "يجب ألا نفرح كثيرا لأن غزل المحلة ليس الفريق الذي يجب أن ينتظر الحصول على نقطة البقاء في الدوري الممتاز، من المفترض أن يكون وضعنا أفضل من النسخة الحالية".

وأضاف: "نستهدف أمرين خلال الوقت الحالي، أولهما الاستمثار الرياضي والأمر لا يقتصر على الفريق الأول فقط بل قطاع الناشئين أيضا".

وأوضح: "يجب علينا تجهيز اللاعبين للفريق الأول، كما عقدنا شراكة مع شركة غازية بداية من شهر سبتمبر المقبل من أجل الاستثمار في الفريق".

وأتم رئيس شركة المحلة قائلا: "الأمر الثاني الذي نستهدف تحقيقه هو تكوين فريق منافس قوي في الدوري الممتاز لرفع أسهم الشركة في البورصة".