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رسميا.. جهاد جريشة يعلن اعتزال التحكيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الحكم الدولي جهاد جريشة اعتزاله التحكيم بعد مسيرة استمرت 25 عاما في ملاعب كرة القدم.

وكتب جهاد جريشة في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "شكرا الاتحاد العربي المحترم، شكرا كابتن خليل جلال الغالي المحترم، شكرا كابتن جمال الشريف القامة والقيمة".

وأضاف: "مبروك لزملائي البنا وأبو الرجال وأحمد وأمين ونيالا على تشريف التحكيم المصري والعربي، تكريم لمسيرتي من الاتحاد العربي، دمتم رائعين".

وتابع: "من المغرب، أحمد المولى عز وجل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إنهاء المسيرة المحلية والإفريقية والعربية والدولية".

وواصل: "شكرا للجميع، شكرا من ساندني، وشكرا من حاربني واجتهد كثيرا لإيقاف مسيرتي، ولكنها إرادة المولى عز وجل".

وأتم جهاد جريشة قائلا: "نهاية مشوار 25 سنة تحكيم، والحمد لله راضي كل الرضا بتاريخ وفقني الله فيه بعد تعب وشقاء واجتهاد لسنوات وسنوات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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