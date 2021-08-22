تقرير.. 14 مليون دولار تنقذ الرجاء قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لقب جديد أضافه نادي الرجاء المغربي إلى خزائنه بعد حصد لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) مساء السبت، عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد جدة السعودي.

وفاز الرجاء على اتحاد جدة في نهائي مثير بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4-4 على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وتأهل الرجاء للمباراة النهائية بعدما تغلب على الإسماعيلي بنتيجة (3-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي، فيما تأهل الاتحاد بتغلبه على مواطنه الشباب 4-3 في مجموع المباراتين.

وتأتي أبرز المكاسب المالية للرجاء في حصوله على ستة ملايين دولار قيمة جائزة بطل البطولة العربية، والتي ستضاف إلى مبالغ أخرى تتمثل في بيع بعض نجومه هذا الصيف ومكافأة تتويجه بالكونفدرالية.

وكان الرجاء حصد لقب الكونفدرالية بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية خلال شهر يوليو الماضي، ليحصل على مكافأة مالية قدرها 1.25 مليون دولار.

وستضاف مكافأتي البطولة العربية والكونفدرالية لأكثر من 6 ملايين دولار حصل عليها النادي المغربي من بيع نجميه سفيان رحيمي والكونغولي بن مالانجو، حيث رحل الأول إلى العين الإماراتي مقابل 3 مليون دولار، والأخير إلى الشارقة الإماراتي مقابل 3.5 مليون دولار.

وبهذا يحصل الرجاء في غضون شهر على حوالي 14 مليون دولار، بإمكانها أن تنقذ النادي من أزماته المالية قبل موقعة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته بشكل مبدئي يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت أزمة مفاجئة ضربت أروقة نادي الرجاء بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع النسور الخضراء من إبرام أي صفقة خلال الصيف الجاري.

وقرر فيفا منع الرجاء من التعاقد مع أي لاعب بعد اتهامه بعدم دفع 1.2 مليون دولار فيما يتعلق بالنزاعات المتعددة التي يواجهها منذ عام 2017 لعدم تسوية مستحقات النيجيري كرستيان أوساجونا وفريقه رينجرز، والكونغولي ليما مابيدي، بالإضافة إلى المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو".

ووصل حجم الديون المترتبة على الرجاء لحوالي 16 مليون دولار وفقا لما كشف عنه رشيد الأندلسي رئيس النادي، وهي التي ينبغي الوفاء بها بشكل مستعجل من أجل استعادة توازنه قبل حوالي شهر من مباراة السوبر الإفريقي.

وجاء هذا في الوقت الذي أضرب فيه لاعبو الرجاء عن التدريبات لمدة ثلاثة أيام على التوالي خلال الأسبوع الماضي اعتراضا على أزمة عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لأكثر من شهرين.

إجمالي المبالغ التي حصل عليها الرجاء مؤخرا:

- مكافأة الكونفدرالية - 1.25 مليون دولار.

- بيع بن مالانجو - 3.5 مليون دولار.

- بيع سفيان رحيمي - 3 مليون دولار.

- مكافأة البطولة العربية - 6 مليون دولار.