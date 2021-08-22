مانشستر يونايتد يعير لاعب ويلزي إلى الدوري الاسكتلندي

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اختبار قدرات الشاب الويلزي “ديلان ليفيت” في الدوري الاسكتلندي الممتاز، ووافق على إعارته إلى نادي داندي يونايتد الممارس في الدوري الممتاز لموسم واحد بنظام الإعارة.

ولعب ديلان النصف الأول من الموسم الماضي بنظام الإعارة مع نادي تشارلتون أثليتيك في الدرجة الثالثة في إنجلترا، والنصف الثاني مع نادي “استرا 1961” في الدوري الكرواتي الممتاز، لكنه شارك في مباريات قليلة.

يعتبر ديلان، المولود في ويلز بتاريخ 17 نوفمبر من العام 2000، خريج خالص لأكاديمية مانشستر يونايتد لكرة القدم، وقد تدرج في جميع الفئات العمرية في النادي قبل وصوله إلى الفريق الأول مع أولي جونار سولشاير.

ولم يحظى اليافع الويلزي بفرص لعب كثيرة مع الفريق الأول في مانشستر يونايتد، نظراً لتواجد أسماء كبيرة في مركزه من قبيل سكوت ماكتومناي، والبرازيلي فريد، والفرنسي بول بوجبا والصربي نيمانيا ماتيتش.

وشارك ليفيت في مباراة واحدة مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد منذ صعوده إلى مصاف الكبار، وكانت في دور المجموعات من منافسات الدوري الأوروبي أمام نادي أستانا من كازاخستان في الموسم 2019/2020، ما حتم خروجه لاكتساب مزيد من الخبرات.

دولياً، ورغم صغر سنه وغياب فرص اللعب مع مانشستر يونايتد، إلا أن لاعب خط الوسط شارك في 9 مباريات مع زملاء جاريث بيل، وكان أول ظهور مع بلاد الغال في مارس 2020 أمام فنلندا برسم بطولة دوري الأمم الأوروبية.