تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

تقام اليوم الأحد 22 أغسطس/ آب 2021، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى.



ويشهد اليوم الأحد استكمال منافسات الجولة الأولى للدوري الإيطالي، إلى جانب الجولة الثانية من دوريات إسبانيا وإنجلترا وألمانيا.

يخوض مانشستر يونايتد ثاني مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلاقي ساوثهامبتون بغية الحفاظ على انطلاقته النارية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل شبكة "بي إن سبورتس" المباراة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق التونسي الشهير عصام الشوالي.

موعد مباراة ولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وفي نفس الإطار، يواجه توتنهام نظيره فريق ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإتجليزي.

المباراة تنطلق في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل شبكة "بي إن سبورتس" المباراة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، تشهد موقعة ديربي لندني بين أرسنال وضيفه تشيلسي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباراة الديربي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق رؤوف خليف.

يواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي في ثاني جولات الدوري الإسباني بهدف الحفاظ على بدايته القوية.

وستكون بداية المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يفتتح يوفنتوس مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2021-2022 عندما يلاقي نظيره أودينيزي على أمل تحقيق بداية قوية بعد موسم ماضي مخيب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي عن بث منافسات الجولات الأولى القادمة من المسابقة عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب" وذلك في منطقة الشرق الأوسط.

ويستضيف فريق روما، نظيره فيورنتينا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وأعلن الاتحاد الإيطالي عن بث منافسات الجولات الأولى القادمة من المسابقة عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب" وذلك في منطقة الشرق الأوسط.

يواجه بايرن ميونخ حامل اللقب نظيره كولن في ثاني جولات الموسم الجديد من الدوري الألماني 2021-2022.

المواجهة ستبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

ولم تبث منافسات الدوري الألماني حتى الآن عبر أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.