شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفاوض أحمد كشرى لقيادته فى القسم الثانى.. والتوقيع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر نادى الإنتاج الحربى، بقيادة اللواء أشرف عامر، على استمرار أحمد كشرى المدير الفنى للفريق فى القيادة الفنية للنادى فى دورى القسم الثانى، ومن المقرر أن يعقد أشرف عامر جلسة حاسمة مع المدرب لتوقيع العقد والاتفاق على اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة أملا فى وضع خطة تعيد الانتاج للدوري الممتاز مرة أخرى.

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.