شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: مطالب تعجيزية من بيراميدز لبيع إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى موقف ناديه من ضم إبراهيم عادل نجم هجوم بيراميدز ومنتخبنا الأولمبى بداية من الموسم الجديد، بعد ارتباط اسم اللاعب بالانتقال للمارد الأحمر عقب تألقه اللافت هذا الموسم، ونجاحه فى تقديم موسم مميز ليدخل دائرة اهتمام الإدارة الحمراء، كما تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجى عن طريق وكيل أعماله.

وقال المصدر، إن ضم إبراهيم عادل فى الموسم الجديد يعد أمراً مستبعداً فى ظل شروط بيراميدز التعجيزية لبيع اللاعب الشاب، حيث تشترط إدارة ناديه الحصول على مبلغ يفوق الـ4 ملايين يورو بالإضافة للحصول على خدمات 2 من نجوم الفريق، وهو الأمر الذى رفضته إدارة الأهلى وأغلقت باب المفاوضات فى الوقت الحالي، على أن يتم مناقشة الأمر مُجدداً فى وقت لاحق.

وكان نادى دينامو زغرب الكرواتى قد دخل فى مفاوضات لضم إبراهيم عادل مقابل 4 ملايين دولار، بعد أن تم رفض عرضه لشراء نفس اللاعب مع بداية الموسم الجاري، بعد توقف العرض وقتها عند 3 ملايين دولار فقط، وعرض مسئولو دينامو زغرب على نظرائهم فى بيراميدز استعارة ابراهيم عادل لمدة موسم مقابل مليون و500 ألف دولار فى حال رفض بيعه حالياً على أن يتضمن العقد بند يمنح النادى الكرواتى أولوية شرائه مقابل 4 ملايين دولار.

ويعد إبراهيم عادل من أبرز اللاعبين المطلوبين داخل النادى الأهلى لتدعيم هجومه فى الانتقالات المقبلة، إلا أن بيراميدز يرفض بيع اللاعب الشاب لأى نادى مصرى كما يُفضل مسئولو بيراميدز رفض عروض احترافه أيضاً لمدة موسم على الأقل نظراً للحاجة لخدماته فى الموسم الجديد.