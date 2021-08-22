شكرا لقرائتكم خبر عن "يد" الأهلى يخوض مرانه الأول فى المغرب اليوم استعدادا للكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، أول مران بمدينة مكناس المغربية اليوم استعداداً لبطولة الكئوس الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني لرجال يد الأهلى راحة للاعبين أمس بعد رحلة السفر الشاقة من القاهرة إلى كازابلانكا ومنها إلى مكناس، ليبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فريق سوكوتو ريما النيجيري في أول لقاءاته بالبطولة.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

أما قائمة لاعبي فريق رجال يد الأهلي فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري واحمد عادل وياسر سيف.

ويتواجد رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية «فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 24 أغسطس الجاري وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.