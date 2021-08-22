شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة إقالة اللجنة الفنية فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى حقيقة إقالة اللجنة الفنية للدراويش بقيادة على أبو جريشة وعماد سليمان بنهاية الموسم، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "اللجنة الفنية للإسماعيلى مثلها مثل أى لجنة بالنادى يتم تقييم عملها فى نهاية الموسم من قبل مجلس الإدارة، وبالتالى تنتهى مهمتها بنهاية آخر مباراة للإسماعيلى فى الدوري، وبعدها سوف يتم اتخاذ قرار من مجلس الادارة بشأنها مثل كل لجان النادى وعلى سبيل المثال قطاع الناشئين تم إعلان تشكيله أمس استعداداً للموسم الجديد".

وأضاف المصدر، "اللجنة الفنية قد تستمر كما هى أو يتم إضافة أسماء لها، وهى أمور سوف يحسمها مجلس الإسماعيلى فى اجتماعه المقبل".

وفى وقت سابق، كشف عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي تقدم اللجنة الفنية للنادي باستقالتها عقب نهاية الموسم بنهاية مباراة الدراويش مع سيراميكا بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ويختتم اليوم الأحد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غداً الاثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى، حيث يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى استعداداً للمباراة، ويخضع محمد عادل لاعب خط وسط الفريق لاختبار طبى لتحديد موقفه من خوض مباراة الطلائع بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الضامة واستبعاده من مباراة وادى دجلة فى اللحظات الاخيرة.

وحذر إيهاب جلال لاعبى الإسماعيلى من قوة فريق الطلائع الذى يقدم موسماً متميزاً، مشدداً على ضرورة حصد نقاط المباراة، وقرر عماد سليمان، مشرف الفريق الأول لكره القدم بالإسماعيلى خصم 10 فى المائة من قيمه عقود لاعبى الفريق الأول بسبب الهزائم الأخيرة، وصرح بأنه من حق الجهاز الفنى تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرص المشاركه من أجل إثبات أنفسهم للموسم القادم، وربط عماد سليمان رفع الخصم فى حال تحقيق الفريق الفوز على الطلائع وسيراميكا.