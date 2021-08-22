شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف مكافأة بطل الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطل مسابقة الدورى العام لا يحصل على مكافآت من الجبلاية بعكس الحال فى بطولة كأس مصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن اتحاد الكرة لا يتحمل أى مكافآت لبطل الدورى طوال السنوات الماضية.

وأكد مسئولو الجبلاية أن سبب عدم حصول بطل الدورى الممتاز على مكافأة مالية من اتحاد الكرة، أسوة بما يحدث فى بطولة كأس مصر، هو أن جميع الأندية باتت تمتلك رعاة وتحصل على مبالغ مالية كبيرة من عائد البث الفضائى لمباريات الدورى، بجانب وجود عقود مع الرعاة تتضمن الحصول على مكافآت مالية حال الفوز بدرع الدورى أو الوصيف أو دخول المربع الذهبى، كما أن الأندية تخفى هذه العقود على اتحاد الكرة وترفض إخطاره بها، بعكس كأس مصر الذى تعتبر كل حقوقه مملوكة لاتحاد الكرة، لذا يخصص جائزة مالية للبطل والوصيف.

واقترب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حالة فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.