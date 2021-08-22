شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتراجع عن رغبة رحيل المثلوثى ويتمسك باستمراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن فكرة الاستغناء عن خدمات التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للفريق، عقب انتهاء الموسم الحالى، بعدما أظهر اللاعب مستوى مميز فى الفترة الأخيرة.

كارتيرون كان وضع حمزة المثلوثى ضمن أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف الزمالك مع نهاية الموسم، نظرًا لعدم تقديم مستوى جيد منذ أن انضم لصفوف القلعة البيضاء، مع رغبة الجهاز الفنى لإفساح المجال من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى جديد يكون أفيد للفريق.

إلا أن حمزة المثلوثي نجح فى تغيير تلك الفكرة لدى الجهاز الفنى، وتحديدًا بعد معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم فى الإسكندرية، وأدى لتوهج اللاعب بعد تلك الفترة من التوقف، ليعود بمستوى مميز ويثبت جدارته فى هذا المركز، وأصبح واحدًا من أهم العناصر فى الفريق.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك برغبته فى استمرار المثلوثى وسط صفوفو الفريق، ورحيله لا يكون إلا فى حالة تلقى اللاعب عرضًا مغريًا أو وجود بديل يفوق إمكانياته ليتم التعاقد معه.

المثلوثى كان شارك مع الصفاقسى بشكل عام قبل الانضمام للزمالك، فى 99 مباراة منذ موسم 2017 أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادى البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى فى 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.

لعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3 كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية، أما مع المنتخب شارك المثلوثى فى 29 مباراة دولية، وكانت بدايته الدولية فى 15 مارس 2014.