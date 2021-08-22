شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم السعودى يطلب مهاجم الأهلى.. وعرض آخر من الدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الكونغولى والتر بواليا عرضاً من الدورى السعودى، وتحديداً من نادى الحزم، بجانب عرض آخر من الدورى التركى للانتقال إلى صفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات بواليا مُرشحاً بقوة للرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدم حاجة الفريق لجهوده خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن نادى الحزم عرض على المهاجم الكونغولى الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما طلب نادٍ من الدورى التركى ضم اللاعب على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلى موقف بواليا خلال الفترة المقبلة، وتحديداً بعد نهاية الموسم الجارى رسمياً.

ويتبقى للأهلى مباراتان فى الدورى أمام الجونة بعد غد، الثلاثاء، ثم أسوان الجمعة المقبل فى آخر جولتين ببطولة الدوري.

على صعيد آخر، حافظ محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر على صدارة هدافى الدورى الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل جولتين من نهاية المسابقة بفارق أربعة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا الذى سجل 15 هدفاً ولكنه طار للإعارة بالدورى التركى فيما يحل ثالثاً المغربى اشرف بن شرقى نجم الزمالك برصيد 14 هدفاً.

وغاب محمد شريف عن المباريات الثلاثة الأخيرة للأهلى أمام إنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الاسماعيلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلى نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالى فى مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقى المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.