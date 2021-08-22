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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الدولى جهاد جريشة يعلن رسمياً اعتزال التحكيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم بشكل رسمى ونهائى، مكتفيا بما قدمه فى مجال التحكيم على مدار السنوات الماضية.
وكتب جريشة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "شكرا الاتحاد العربي المحترم".
شكرا كابتن خليل جلال الغالي المحترم
شكرا كابتن جمال الشريف القامة والقيمه
مبرووووك لزملائي البنا وابو الرجال واحمد وامين ونيالا علي تشريف التحكيم المصري والعربي.
تكريم لمسيرتي من الاتحاد العربي
دمتم رائعين.
من المغرب احمد المولي عز وجل
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
إنهاء المسيره المحلية والافريقيه والعربيه والدوليه.
شكرا للجميع .شكرا من ساندني
وشكرا من حاربني واجتهد كثيرا لايقاف مسيرتي
ولكنها اراده المولي عز وجل.
نهايه مشوار 25 سنه تحكيم والحمد لله راضي كل الرضا بتاريخ وفقني الله فيه بعد تعب وشقي واجتهاد لسنوات وسنوات .
جريشة