نهايه مشوار 25 سنه تحكيم والحمد لله راضي كل الرضا بتاريخ وفقني الله فيه بعد تعب وشقي واجتهاد لسنوات وسنوات .

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم بشكل رسمى ونهائى، مكتفيا بما قدمه فى مجال التحكيم على مدار السنوات الماضية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الدولى جهاد جريشة يعلن رسمياً اعتزال التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية