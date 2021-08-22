شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطور أرضية استاد الجبل الأخضر بعد شكوى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة من مسئولى المقاولون العرب، قامت إدارة ذئاب الجبل بتطوير أرضية استاد عثمان أحمد عثمان، ملعب المقاولون الرسمى بالجبل الأخضر، ورفعت من كفاءتها بعد تراجع مستواها بسبب ضغط المباريات واستضافتها للكثير من فرق الدورى وليس المقاولون فقط.

وطورت الإدارة من مستوى الأرضية بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين وتحسين مستوى الأداء، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين بالتزامن مع عودة الانتصارات.

وانتزع المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة أمام مصر المقاصة في المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 3-2، في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

وحصد المقاولون ثلاث انتصارات متتالية دعمت موقفه في جدول الدورى بعد الفوز على الجونة ثم أسوان وأخيراً مصر المقاصة.

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة بالدورى العام، حيث فازوا في 10 مباريات وتعادلوا في 8 أخرى، وتلقى المقاولون الهزيمة في 14 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.