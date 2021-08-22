شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فريقا تشارك فى البطولة العربية لأندية السلة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد مشاركة 17 فريقا، حتى الآن، فى البطولة العربية للأندية لكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 29 سبتمبر المقبل، وحتى 9 أكتوبر المقبل، والمقرر إقامتها بنادى الاتحاد السكندرى بالإسكندرية.

الفرق التي أكدت مشاركتها في البطولة حتى الآن هي كل من: الأهلى، والبطائح الإماراتى، والشارقة، والكويت الرياضى، واليرموك، والميناء اليمنى، وشعب حضر موت، والغرافة القطرى، والوكرة القطرى، والهلال السودانى، واليوناني السودانى، والزهراء التونسى، والمنامة البحرينى، وبيروت، والفتح السعودى، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى حامل اللقب ومستضيف البطولة، كما يشارك خدمات البرجيب الفلسطيني، بصورة احتياطية.

ومن المنتظر تلقى تأكيدات من أندية أخرى للمشاركة في منافسات البطولة، فى نسختها الثالثة والثلاثون رجال خاصة أن البطولة ستقام فى نهاية الشهر المقبل.