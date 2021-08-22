شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع لفريق كرة السرعة بنادى دسوق.. وعمليات عاجلة لإنقاذ المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق كرة السرعة بنادى دسوق لحادث مروع خلال عودتهم إلى كفر الشيخ، بعد المشاركة فى إحدى المباريات التى أقيمت بالمدينة الرياضية فى الأسمرات.

من جانبه، أكد عمرو حسين، رئيس اتحاد كرة السرعة، أن سبب الحادث وجود "حفرة" على الطريق أدت لانقلاب الأتوبيس الذى يقل اللاعبات، والذى يضم 12 لاعبة، وجارى خضوعهن لعمليات جراحية لإنقاذهن، خاصة أن هناك 5 لاعبات حالتهن حرجة وتستدعى بتر فى الأيدى.

وتوجه عمرو حسين إلى مستشفي جامعة المنوفية؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبي كرة السرعة بنادى دسوق الرياضي بعد تعرضهن لحادث سير أثناء عودتهن لمحافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من مباراتهن التي أقيمت بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات.

وتواصل رئيس اتحاد كرة السرعة مع مسئولي المستشفى للمتابعة والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والقيام بكافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وأعرب عمرو حسين عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب، مشيراً إلى متابعة حالتهم الصحية مع كافة المعنيين حتى تمام الشفاء في القريب العاجل.