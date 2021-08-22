شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الإعلان عن عقوبة جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك، إعلان العقوبة التى تم توقيعها على محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بعد واقعة اعتراضه على الجلوس احتياطيًا فى مواجهة سيراميكا التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

ورغم كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ومسئولو النادى، عن واقعة اعتراض الحارس على الجلوس احتياطيًا فى وسائل الإعلام، إلا أن الإدارة رفضت إعلان العقوبة الموقعة على الحارس، واكتفت أن تكون داخلية.

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، أن الإدارة لن تتهاون فى عقوبة أى لاعب يخرج عن النص أو يعترض على قرارات المدير الفنى، لافتًا إلى أن الانضباط سيكون أبرز سمات الفريق فى المرحلة المقبلة.

- مشاركات جنش مع الزمالك هذا الموسم

شارك جنش مع الزمالك هذا الموسم فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، وحصل على إنذار.

واستقبل جنش 10 أهداف هذا الموسم بمعدل 5 أهداف فى مسابقة الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا.

فيما حافظ على نظافة شباكه فى 9 مباريات بمعدل 6 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

- الاتحاد السكندرى يوقف الـ "كلين شيت" لجنش

منذ أن عاد جنش لحراسة مرمى الزمالك أساسيًا، بداية من مباراة أسوان فى الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 17 يونيو 2021، وفاز بها الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وحافظ خلالها جنش على نظافة شباكه.

ثم شارك فى المباراة التالية أمام المقاصة والتى فاز بها الزمالك بهدف دون رد، فى الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية، ثم حافظ على نظافة شباكه أيضًا فى مباراة غزل المحلة، التى فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، فى الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وكانت المباراة الثالثة على التوالى التى يحقق فيها "الكلين شيت".

إلا أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التى جمعت الفريقين فى الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، لتتوقف سلسلة نظافة الشباك لجنش مع الأبيض فى الدورى.

- أخر مشاركات جنش مع الزمالك هذا الموسم

فيما كانت أخر مباراة شارك فيها جنش مع الزمالك هذا الموسم أمام الإسماعيلى، فى الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز بها الأبيض بهدفين دون رد.

وإجمالاً شارك جنش مع الزمالك فى 114 مباراة استقبل خلالهم 79 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 58 مباراة، وحصل على 7 إنذارات وطرد فى مباراتين من بينهم مباراة طرد مباشر وأخرى بعد حصوله على إنذارين.