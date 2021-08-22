شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق حمدى فتحى بمباراة الأهلى والجونة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، بمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري، ويعانى حمدى فتحى من "ثقل" فى العضلة الخلفية تسبب فى خروجه بين شوطي مباراة المصرى البورسعيدى ومشاركة المالي ديانج بديلا له، ويرفض جهاز الأهلى المجازفة باللاعب خوفاً من تفاقم إصابته.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين،على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف اليوم الأحد فريق الاهلى تدريباته بعد الحصول على راحة أمس السبت لبداية الاستعداد لمواجهة الجونة ، يغيب طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن صفوف فريقه خلال مباراة الجونة للإيقاف، حيث حصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة المصري بالدوري.

من ناحية أخرى، اقترب محمد شريف مهاجم النادى الأهلى من العودة لقائمة المارد الأحمر في مباراته القادمة ضد الجونة بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات فريقه ضد إنبي وطلائع الجيش والمصري، وقد يكون متواجدا في قائمة لقاء الجونة القادم.