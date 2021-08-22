شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد نجله على.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بعيد ميلاد نجله "على" ونشر مجموعة صور لهما معا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد علي"، وفور نشر الصور تلقي العديد من التعليقات والتهاني له ولنجله.



عبد الله السعيد



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من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، حقيقة انضمامه إلى صفوف الزمالك فى الموسم الجديد، وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن أحد وكلاء اللاعبين عرض الأمر على اللاعب فى الفترة الأخيرة، إلا أنه حتى الآن لم يتطور إلى مفاوضات رسمية من جانب الزمالك، وشدد نفس المصدر أنه لم تحدث أى مفاوضات رسمية من جانب إدارة الزمالك مع اللاعب حتى الآن.

وكان عبد الله السعيد أحد أهداف الزمالك لفترات متعددة فى أكثر من فترة انتقالات، إلا أن الصفقة لم تتم بعدما وقع من قبل مع الإدارة السابقة لنادى الزمالك، وتابع نفس المصدر أن الأمر حتى الآن جاء من خلال أحد الوكلاء وستشهد الفترة المقبلة تحديد الطرفين موقفهما سواء إدارة الزمالك الحالية أو اللاعب بمدى إمكانية إتمام الأمر من عدمه.

ويمتلك السعيد صاحب الـ36 عاما مشوارا طويلا مع أندية الدورى المصرى، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، وبدأ مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.