شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدد لاعبيه بزيادة الخصم من عقودهم حال استمرار الهزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد عماد سليمان المشرف على الكرة بالنادى الإسماعيلى لاعبيه بزيادة الخصم من عقودهم حال استمرار الهزائم فى الجولات الأخيرة للدوري مؤكداً أنه فى حالة استعادة الانتصارات سيتم إلغاء الخصم الذى قرره والمقدر بنسبة 10% من عقودهم عقب الخسارة من الزمالك وإنبى ووادى دجلة، وكان عماد سليمان قرر خصم 10 فى المائة من قيمه عقود لاعبى الفريق الأول بسبب الهزائم الأخيرة، وصرح بأنه من حق الجهاز الفنى تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرص المشاركه من أجل إثبات أنفسهم للموسم القادم، وربط عماد سليمان رفع الخصم فى حال تحقيق الفريق الفوز على الطلائع وسيراميكا.

يختتم اليوم الأحد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غداً الاثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى، حيث يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى استعداداً للمباراة، ويخضع محمد عادل لاعب خط وسط الفريق لاختبار طبى لتحديد موقفه من خوض مباراة الطلائع بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الضامة واستبعاده من مباراة وادى دجلة فى اللحظات الاخيرة.

وحذر إيهاب جلال لاعبى الإسماعيلى من قوة فريق الطلائع الذى يقدم موسماً متميزاً، مشدداً على ضرورة حصد نقاط المباراة، ونجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز. جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة فى الدقيقتين 49، 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.