شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: دخلنا فى مفاوضات لضم كريم بامبو.. وسموحة سيتواجد بالمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن تفاوضه مع كريم بامبو، لاعب نادى الزمالك والمعار إلى صفوف البنك الأهلى حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال عامر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كريم بامبو لاعب كبير ويملك إمكانيات فنية عالية وهناك حاليا مفاوضات وحديث معه ومع والده للانضمام إلى صفوف سموحة فى الموسم المقبل وسيكون صفقة مميزة لنا خاصة بعد رحيل مصطفي فتحي وعودته للزمالك".
وأضاف: "نسعى لتوفير كافة طلبات أحمد سامي فى الموسم المقبل، وأعد الجميع بالتواجد فى المربع الذهبي".
وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسمية لنظرائهم فى البنك الأهلى لتأكيد رغبتهم فى عودة كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض المعار للبنك الأهلى، وذلك بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالى.
وكان كريم بامبو، قد كشف فى تصريحات تليفزيونية، عن أن الزمالك أخطر البنك الأهلى برغبته فى استعادته من جديد، مؤكدا أنه حال عدم احتياج الزمالك لخدماته داخل الملعب الموسم المقبل، وقتها سيكون البنك الأهلى هو الخيار الأول له، خاصة أنه تلقى عروضا كثيرة لكنه سيبقى مع البنك الأهلى حال بقاء الفريق فى الدوري الممتاز حيث أن وكيله ووالده سيحددون مستقبله بعد نهاية الموسم.
وانضم كريم بامبو لاعب نادى الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، إلى قائمة هدافى السوبر هاتريك في الدورى المصرى، وذلك بعدما أحرز 4 أهداف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التى جمعت المقاصة والبنك الأهلى ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز البنك الأهلى بخماسية مقابل 3 أهداف.