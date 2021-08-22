شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: دخلنا فى مفاوضات لضم كريم بامبو.. وسموحة سيتواجد بالمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن تفاوضه مع كريم بامبو، لاعب نادى الزمالك والمعار إلى صفوف البنك الأهلى حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال عامر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كريم بامبو لاعب كبير ويملك إمكانيات فنية عالية وهناك حاليا مفاوضات وحديث معه ومع والده للانضمام إلى صفوف سموحة فى الموسم المقبل وسيكون صفقة مميزة لنا خاصة بعد رحيل مصطفي فتحي وعودته للزمالك".

وأضاف: "نسعى لتوفير كافة طلبات أحمد سامي فى الموسم المقبل، وأعد الجميع بالتواجد فى المربع الذهبي".