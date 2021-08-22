شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب أندية الممتاز بـ100 ألف جنيه تكلفة الكشف عن المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، كل نادٍ بالدورى الممتاز بسداد 100 ألف جنيه فى الموسم الجديد تكلفة توقيع كشف المنشطات على اللاعبين تقسم على دفعتين متساويتين مع كل فترة تسجيل.

كما طالبت اللجنة، الأندية أيضا بسداد 600 ألف جنيه للحكام فى الموسم الجديد 2021 - 2022، على أن يتم سداد 300 ألف جنيه مع إرسال قائمة اللاعبين الأولية إلى اتحاد الكرة، بينما تسدد 300 ألف جنيه أخرى مع فترة القيد الثانية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.