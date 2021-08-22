شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: الشحات والجزيرى الأفضل فى الأهلى والزمالك.. والأحمر يحتاج مهاجم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، المنافسة قوية للغاية هذا الموسم سواء فى القمة أو على صراع الهبوط، وقال أبو مسلم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لأول مرة يستغل الزمالك الفرصة ويتمسك بالقمة هذا الموسم ويقدم نتائج مميزة وهناك ترابط بين جميع اللاعبين والمناخ مهيأ للفوز بالدورى، وسيف الجزيري أفضل اللاعبين فى الدور الثاني".
وأضاف: "تعثر الأهلى تسبب فى هزة داخل الفريق خلال الفترة الماضية، وهناك حالة من التشبع بعد الفوز بدورى أبطال أفريقيا، وحسين الشحات من أفضل لاعبى الفريق الأحمر، ووالتر بواليا لم يستغل غياب محمد شريف".
وطالب أحمد أبو مسلم إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر بجانب التونسي علي معلول خلال الموسم المقبل، قائلا: "الأهلى يحتاج إلى ظهير أيسر بسبب ابتعاد محمود وحيد عن مستواه، وأيضا يحتاج إلى مهاجم سوبر بجانب محمد شريف، بالإضافة إلى مدافع مميز يملك سرعات بسبب بطء المغربي بدر بانون".
وأضاف: "الأهلى يحتاج لتدعيم خط الدفاع بشكل جيد فى الموسم المقبل بسبب المنافسة فى العديد من البطولات".