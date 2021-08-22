شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: الشحات والجزيرى الأفضل فى الأهلى والزمالك.. والأحمر يحتاج مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، المنافسة قوية للغاية هذا الموسم سواء فى القمة أو على صراع الهبوط، وقال أبو مسلم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "لأول مرة يستغل الزمالك الفرصة ويتمسك بالقمة هذا الموسم ويقدم نتائج مميزة وهناك ترابط بين جميع اللاعبين والمناخ مهيأ للفوز بالدورى، وسيف الجزيري أفضل اللاعبين فى الدور الثاني".

وأضاف: "تعثر الأهلى تسبب فى هزة داخل الفريق خلال الفترة الماضية، وهناك حالة من التشبع بعد الفوز بدورى أبطال أفريقيا، وحسين الشحات من أفضل لاعبى الفريق الأحمر، ووالتر بواليا لم يستغل غياب محمد شريف".