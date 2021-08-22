شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تقدمنا بشكوى بسبب الكونفدرالية.. واتحاد الكرة لا يملك خبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح فرج عامر، رئيس نادى سموحة، النار على اتحاد الكرة بسبب إرسال أسماء الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا قبل انتهاء الموسم الكروي وقال عامر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "تقدمنا بشكوى إلى اتحاد الكرة بسبب حرمان سموحة من المشاركة فى الكونفدرالية على الرغم من تواجدنا فى المركز الثالث حاليا وهذا عدم تكافؤ فرص، واتحاد الكرة لا يملك خبرات".

وأضاف فرج عامر: "سيتم تدعيم سموحة بصفقات فى خط الدفاع بسبب استقبالنا 40 هدفا، وأيضا سندعم مركز الظهير الأيمن والأيسر، وهناك تفاوض مع كريم بامبو حاليا".

وتغلب فريق سموحة على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز أهداف المباراة محمد نادي ومصطفى فتحي "هدفين" لسموحة وكريم الطيب للجونة.