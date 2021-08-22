شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب التليفزيون مجددًا بزيادة عدد الكاميرات بعد شكوى الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة طلبهم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بزيادة عدد الكاميرات في المباريات المقبلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز وتحديدا مباراتي الأهلي أمام الجونة والزمالك أمام الإنتاج الحربي، في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ومباريات الفرق التي تنافس على الهبوط في الجولة المقبلة، بعد شكوى عدد من الحكام من عدم وضوح الرؤيا في عدد من الألعاب من خلال تقنية حكم الفيديو الـvar .

وطلب مسئولو الجبلاية زيادة عدد الكاميرات في المباريات المقبلة من أجل منح الفرصة للحكام في الحكم على اللقطات المثيرة للجدل والإبتعاد عن أي أزمة في الفترة المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، فيما استمر فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 49 نقطة بعد خسارة المصرى البورسعيدى وتجمد رصيده إلى النقطة 49 أيضاً.

وفى صراع الهبوط، يتذيل الإنتاج الحربى ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، خلف نادى أسوان بنقطة واحدة، فيما احتل وادى دجلة المركز السادس عشر آخر المراكز الهابط برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف البنك الأهلى.