يلاكورة يكشف.. موقف لاعبي الأهلي "المعارين" في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يرأسها محسن صالح جلسات عديدة، الفترة الماضية، في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، المفوض بالإشراف على قطاع الكرة من قبل مجلس الإدارة؛ لمناقشة موقف معاري الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر بالأهلي لمصراوي أن عمار حمدي المعار لفريق الاتحاد السكندري سيعود إلى صفوف الفريق الأحمر مع بداية الموسم، وكذلك أحمد عبد القادر المعار إلى سموحة.

وقال المصدر: "نوقش الملف مع بيتسو موسمياني، مدرب الفريق، وبخلاف عودة عمار وعبد القادر، يرغب الجهاز الفني في استعادة خدمات محمد عبدالمنعم (المعار لسموحة) من أجل دعم الخط الدفاعي للفريق بالموسم المقبل، إلا أن عودته مرتبطة بإعارة أحد المدافعين المتواجدين حاليا بالفريق".

وأوضح: "هناك تمسك ببقاء سعد سمير لدوره الكبير داخل وخارج المستطيل الأخضر وقد يكون رامي ربيعة أحد البدائل المطروحة للإعارة، ومن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة".

وواصل المصدر حديثه: "أما بالنسبة للعربي بدر لاعب الوسط المعار للجونة، فهناك اتجاه لتمديد إعارته مرة أخري حتى يكتسب الخبرات اللازمة خاصة أنه قد يكون قائد التشكيل الجديد لمنتخبنا الأولمبي".

وأضاف: "في حالة رحيل أليو ديانج مع إعارة كريم نيدفيد أو محمد محمود، فقد يتم التفكير في عودة العربي بدر، لكن الأقرب هو استمرار إعارته لزيادة فرص اللاعب نفسه في الظهور".

وأكمل: "شادي رضوان ومحمد فخري المعارين للبنك الأهلي وفارس طارق المعار لمصر المقاصة وصالح نصر المعار لوادي دجلة سيتم تجديد إعارتهم، كما ستستمر إعارة محمد شكري لسموحة لموسم آخر".

وعن مستقبل محمود الجزار، قال: "نادي الجونة طلب ضم اللاعب بشكل نهائي وتمت الموافقة على بيعه بناء علي رغبة اللاعب، وهناك اتجاه أيضًا لتمديد إعارة كريم يحيي لنادي الإتحاد السكندري إذا ما طلب ذلك".

وأردف: "أما موقف أحمد علاء وعمرو جمال ثنائي طلائع الجيش، فلم يتحدث الجهاز الفني عن عودتهم لذا فهناك اتجاه كبير لتسويقهم".

وأتم المصدر حديثه مشددًا على أن لجنة التخطيط بالتنسيق مع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق تبذل قصاري جهدها لتسويق وإعارة بعض اللاعبين بنظام العقد الثلاثي لصعوبة تسجيلهم في قائمة الموسم المقبل مثل وليد مصطفى وفهد جمعة وزياد طارق.