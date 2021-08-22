مباريات الأحد.. ديربي آرسنال وتشيلسي.. وريال مدريد يواجه ليفانتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات العالمية، والتي يأتي أبرزها ديربي آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي:

الدوري الإنجليزي:

15:00.. ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium

15:00.. وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير.. beIN Sports 2 HD Premium

17:30.. آرسنال وتشيلسي.. beIN Sports 1 HD Premium

17:00.. ريال سوسييداد ورايو فاليكانو.. beIN Sports HD 1

19:30.. أتلتيكو مدريد وإلتشي.. beIN Sports 1 HD Premium

22:00.. ليفانتي وريال مدريد.. beIN Sports 1 HD Premium

18:30.. أودينيزي ويوفنتوس.. بث مجاني عبر يوتيوب

18:30.. بولونيا وساليرنيتاتا.. بث مجاني عبر يوتيوب

20:45.. نابولي وفينيزيا.. بث مجاني عبر يوتيوب

20:45.. روما وفيورنتينا.. بث مجاني عبر يوتيوب

الدوري الألماني:

15:30.. هوفنهايم ويونيون برلين.. beIN Sports FR HD 1

17:30.. بايرن ميونيخ وكولن.. beIN Sports FR HD 1