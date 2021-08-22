"من ساحة سوهاج إلي اليونان".. حكاية غزال "دجلة الذي أعاد الإسماعيلي لخطر الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:



فرض أحمد عاطف جوكر نادي وادي دجلة نفسه كأحد أبرز نجوم الدوري في الأسابيع الأخيرة بتسجيله لخسمة أهداف في 9 مباريات حافظ بهم على حظوظ فريقه في البقاء بالممتاز.

وتألق المهاجم المولود في الـ 21 من مارس لعام 1998 بشكل لافت للنظر أمام الإسماعيلي وسجل هدفين أبقى به على أمال فريقه ودفع الدراويش إلى خطر الهبوط مرة أخرى في منافسة ثالث لهمت وهو البنك الأهلي.

عاطف الذي ينحدر من محافظة سوهاج بدأ مشواره مع كرة القدم بمسقط رأسه وتحديداً في نادي الساحة الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة قبل أن يلتحق مشروع وادي دجلة الفريق الذي يلقب بـ "الغزلان" .

مشروع دجلة كان ينصب في الماضي نحو الاستعانة بالموهوبين ونقلهم إلى نادي ليرس الذي يملكه ماجد سامي مالك دجلة ولكن مع تحول الرئيس إلي اليونان وشراءه لنادي إيرجوتليس تحولت البوصلة إليه وبات هو محطة تنتظر الموهوبين من فرع مصر وأخرهم عاطف .

كان يسعي الشاب إلي بداية تحقيق حلمه في الإحتراف الأوروبي عبر اليونان ولكن رغبته ورغبة سامي أجهضتها جائحة كورونا وهي التجربة التي يعلق عليها عاطف ليلا كورة " قرر ماجد سامي نقلي إلي اليونان لبداية حلم جديد ولكن بسبب تفشي الفيروس علقت هناك وعدت إلي مصر ورفضت العودة وقررت البقاء في دجلة ".

غاب عاطف عن دجلة في الدور الأول بسبب الظروف التي تعرض لها ليسجل ظهوره الأول في الدوري في الثاني من أبريل الماضي حيث لعب دقيقة فقط أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري ليعبر عن نفسه سريعاً مسجلاً هدفه الأول على الإطلاق في المباراة التالية له وتحديداً في الدقيقة 22 وكانت في شباك الإنتاج الحربي في فوز الغزلان الأكبر هذا الموسم وكان بنتيجة 4-2.

واحتاج عاطف مع موقف دجلة وتغييرات الأجهزة الفنية وابتعاده هو عن الكرة لمدة نصف موسم مزيداً من الوقت للتأقلم والظهور بشكل جيد وهو ما بدأ منذ الأسبوع 25 وحتي الأسبوع الـ 32 حيث سجل عاطف 5 أهداف للفريق الأصفر ليقول ليلا كورة " كنت أتمنى المشاركة منذ بداية الموسم لمساعدة فريقي بشكل أكبر وانتشاله من موقفه".

تألق عاطف فتح الحديث حول عروض من أندية قمة بعد نجاح تجربة زميله السابق في دجلة محمد شريف مهاجم الأهلي وهداف الدوري وهو ما رد عليه عاطف " لا أخشى التحديات والفرق الكبيرة وشرف لأي لاعب اللعب للأهلي للزمالك أركز الأن فقط مع دجلة لانتشاله من موقفه وبعدها سأرى حيث إنني مرتبط بعقد مع النادي بعد تجديدي له".

ولعب عاطف هذا الموسم مع دجلة 16 بمجموع دقائق 1032 حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين وشغل 5 مراكز هي : المهاجم، الجناح الأيمن ، لاعب الوسط الأيمن، لاعب الوسط المهاجم ، لاعب الوسط المدافع .