اتحاد الكرة: "كاف" و"فيفا" يشيدان بالتحكيم المصري في نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف اتحاد الكرة أن طاقم التحكيم المصري الذي أدار المباراة النهائية لبطولة محمد السادس للأندية العربية تلقى الإشادة من لفيف من المسئولين.

وقال اتحاد الكرة، عبر حسابه الشخصي، على "فيس بوك" إن عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعضاء الفيفا ورؤساء عدد من الاتحادات الأهلية أشادوا بطاقم التحكيم الذي أدارة المباراة النهائية لبطولة محمد السادس للأندية العربية.

وأدار محمود البنا ومساعدوه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر، الحكم الرابع، وجهاد جريشة، حكم فيديو مباراة الرجاء واتحاد جدة، التي انتهت بالتعادل 4-4، وحسمها الفريق المغربي بضربات الترجيح.