"مضيت على بياض".. مصطفى البدري يعلق على فترة تواجده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي، أنه يتمنى العودة إلى صفوف النادي الأهلي، مضيفًا أن كان من الطبيعي التوقيع على بياض للقلعة الحمراء وقت انتقاله قادما من أسوان عام 2018.

وسبق للبدري اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربي.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال البدري: "كنت أتمنى تقديم الأفضل مع نادي الإنتاج والمحافظة على حظوظه بين أندية الدوري المصري الممتاز، بإذن الله نصعد مجددًا".

وعن فترة تواجده في الأهلي، قال: "الطبيعي هامضي مع الأهلي على بياض ولو لـ10 سنوات، تدربت تحت قيادة عادل عبدالرحمن لكن لم أحظ باللعب بين صفوف الفريق الأول ولم يتم تصعيدي بعد نهاية الموسم الأول، حصلت على مستحقاتي كاملة خلال الموسم ورحلت إلى الإنتاج الحربي.. (والدتي نفسها أرجع الأهلي تاني)".

وعن استمراره مع الفريق بعد هبوطه للقسم الثاني أو رحيله، أجاب: "عقدي مع الإنتاج الحربي مستمر لمدة موسمين آخرين، أنا تحت أمر نادي الإنتاج في أي وقت، وسأخوض باقي مباريات الدوري بنفس الحماس والقوة".