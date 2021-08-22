شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم مصير عمرو السولية بسبب صفقة أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى، على تأجيل حسم مصير عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأحمر من الخروج للإعارة الخليجية بالموسم الجديد لحين وضوح الرؤية بشأن موقف زميله المالى أليو ديانج الذى لاتزال صفقة انتقاله لجالطة سراى التركى حائرة بين الاختلاف بين مسئولو الناديين على المقابل المادى، ورغم أن مسئولى الأهلى قطعوا شوطًا كبيرًا في حسم التعاقد مع عمرو السولية بعد الاتفاق على الخطوط العريضة بين النادي واللاعب حول قيمة عقده الجديد والذي سيمتد لثلاث سنوات مقبلة بخلاف السنة المتبقية في عقده مع النادي، لاسيما بعد الاتفاق على الأمور المالية بخصوص راتب السولية إلا أن اللاعب بحسب تصريحات وكيله تامر النحاس يرغب في خوض فترة اعارة بأحد الدوريات الخليجية حال موافقة الاهلى وعقب تمديد تعاقده مع الفريق الامر الذى دفع الجهاز الفني لتأجيل حسم هذا الملف لحين وضوح الرؤية بشأن موقف ديانج ففي حالة رحيل اللاعب المالى للدوري التركى سوف يتم تمديد تعاقد السولية ورفض اعارته لصعوبة الاستغناء عن ثنائى خط الوسط في نفس التوقيت بينما في حالة فشل صفقة ديانج فإن الاهلى سوف يتجه لتمديد عقد السولية مع الموافقة على اعارته حال وصول عرض مناسب للقلعة الحمراء.

واتفق الأهلي على تأجيل إعلان تجديد عقد عمرو السولية لحين الانتهاء من منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري، وعدم الإعلان عن أية تفاصيل جديدة بخصوص ملف تجديد عقود اللاعبين، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

ودخل عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلى في قائمة أفضل لاعبى خط وسط في بطولة دورى أبطال أفريقيا التي تمكن الفريق الأحمر من تحقيقها.

عمرو السولية تألق بشدة مع الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة سواء في عهد رينيه فايلر المدرب السابق أو موسيمانى المدرب الحالى، كما لعب تعاقد الأهلي مع أليو ديانج في قدرة عمرو السولية في إظهار قدراته بشكل أفضل، خاصة على الصعيد الهجومي.

وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعي إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح في إحراز أهداف مؤثرة لفريقه كانت سبباً في فوزه بمباريات هامة على رأسها هدفه في نهائي القرن الشهير أمام الزمالك والذى فتح الطريق أمام فوز المارد الأحمر باللقب الافريقى بعد غياب دام سبعة سنوات، وكذلك هدفه فى كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الاخير.

وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ 12 بطولة بواقع خمسة بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري الابطال الافريقى 2020 و 2021 والسوبر الافريقى