شباب بلوزداد يحتفظ بلقب الدوري الجزائري.. للمرة الثامنة

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

حسم فريق شباب بلوزداد لقب الدوري الجزائري بشكل رسمي (السبت) قبل جولة من النهاية بعد فوزه على اتحاد العاصمة في الجولة 37 من المسابقة.



وحسم بلوزداد لقب المسابقة للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على اتحاد العاصمة 4-2 في الجولة 37 من المسابقة، ليحتفظ باللقب الذي توج به الموسم الماضي.

ورفع الفوز رصيد بلوزداد إلى 76 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الجزائري، بفارق 5 نقاط عن وفاق سطيف أقرب مطارديه، قبل جولة واحدة من النهاية.

وكان سطيف فاز في الجولة ذاتها على شبيبة سكيكدة 2-0 على امل تعثر بلوزداد أمام اتحاد العاصمة وتأجل الحسم للمباراة الأخيرة، لكن تلك النتيجة ضمنت له حسم المركز الثاني.

وبذلك التتويج، ارتقى بلوزداد إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بلقب الدوري الجزائري بـ8 ألقاب، بالتساوي مع وفاق سطيف واتحاد العاصمة، وبفارق 6 ألقاب عن شبيبة القبائل البطل التاريخي للمسابقة بـ14 لقبا.

وحسم شبيبة الساورة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الجزائري، بعد فوزه على بارادو 3-1، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام اتحاد العاصمة.

ضمن نصر حسين البقاء ضمن أندية الدوري الجزائري، إثر تغلبه على ضيفه وداد تلمسان 1-0 (السبت)، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة وتقدم للمركز الـ13، بينما توقف رصيد وداد تلمسان عند 42 نقطة ليتراجع للمركز الـ16.

ومن جهته، أنعش جمعية أمل عين مليلة حظوظه في البقاء، بعد فوزه الصعب على ضيفه مولودية وهران 2-1، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ويصعد للمركز الـ15، فيما توقف رصيد المولودية عند 60 نقطة في المركز الخامس.

وحقق اتحاد بسكرة فوزا صعبا للغاية ضمن من خلاله البقاء في الدوري الجزائري، وذلك على حساب فريق جمعية أولمبي الشلف، بهدفين دون رد.

ورفع بسكرة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الـ14، فيما توقف رصيد الشلف عند النقطة 42 في المركز الـ16.

وبذلك تأكد هبوط 3 فرق هي أهلي برج بوعريريج وشبيبة سكيكدة واتحاد بلعباس إلى القسم الثاني، فيما يتبقى مقعد وحيد يتنافس عليه كل من وداد تلمسان وجمعية أولمبي الشلف برصيد 42 نقطة، وجمعية عين مليلة برصيد 44 نقطة، قبل جولة من النهاية.