شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، منافسات الدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

وضمنت مصر لقب السيدات بعد تأهل الثنائى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا، لتواجه مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية، فى قمة الاسكواش المصرى والعالمى.

بينما تشهد منافسات الرجال مواجهة مثيرة بين البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا، مع بول كول لاعب نيوزلاندا.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغاؤها فى الموسم الماضى؛ بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.