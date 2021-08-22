شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل فى الجولة 33 للدوري الممتاز.

ومنح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، عقب تحقيق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حال فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حال تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حال تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.